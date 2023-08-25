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港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動

財金專欄 2023/08/25

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夜經濟是一項系統工程，要政府搭台、企業唱戲、消費者參與，也要從精細化管理層面下工夫。

港府和商界正「度蹺」，如何搞旺夜經濟。但原來日本、倫敦等地，也為谷起夜經濟而頭痛。內地各省市更早已全力谷夜市，深圳亦

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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