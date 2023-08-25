港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 財金專欄 2023/08/25 分享： 分享： 夜經濟是一項系統工程，要政府搭台、企業唱戲、消費者參與，也要從精細化管理層面下工夫。 港府和商界正「度蹺」，如何搞旺夜經濟。但原來日本、倫敦等地，也為谷起夜經濟而頭痛。內地各省市更早已全力谷夜市，深圳亦 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高球場收地部分變公園 難走回頭路 2023/08/24 高球場收地部分變公園 難走回頭路 有政戲 - 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 2023/08/23 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 有政戲 - 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 2023/08/22 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 有政戲 - 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 2023/08/21 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 有政戲 - 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 2023/08/18 西九文化區財困 住宅租轉賣解資金荒？ 傅流螢 疫情 經濟 香港 英國 日本 交通 深圳 補貼 財政司