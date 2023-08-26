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港股不絕望 除非人幣跌

財金專欄 2023/08/26

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中港兩地股市昨日齊齊下挫，恒生指數更失守18000點，因為內地近日刺激市場的措施力度不足，下周或會再探底。不過，港股連跌三周，今周回穩，所以中綫未絕望，除非人民幣繼續貶值。

恒指昨日跌255點或1.4%

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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