港股不絕望 除非人幣跌 財金專欄 2023/08/26 分享： 分享： 中港兩地股市昨日齊齊下挫，恒生指數更失守18000點，因為內地近日刺激市場的措施力度不足，下周或會再探底。不過，港股連跌三周，今周回穩，所以中綫未絕望，除非人民幣繼續貶值。 恒指昨日跌255點或1.4% ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指失180 港股危與機（第四版） 2023/08/25 恒指失180 港股危與機（第四版） 中字股實力談 - 跌至4.4倍PE 中建築吸納 2023/08/25 跌至4.4倍PE 中建築吸納 中字股實力談 - 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 2023/08/24 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 中字股實力談 - 中央撑旅遊 同程高增長 2023/08/24 中央撑旅遊 同程高增長 中字股實力談 - 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 2023/08/23 【港股關鍵】人民幣旗形待跌 港股縮量小心彈散（第四版） 恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 圓頂 旗形 中國財政部 人民幣 美元