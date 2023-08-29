基金教父雷賢達評收息股

雷賢達認為，經常買賣股票的作用不大，而是要投資有穩定回報的公司。他說，股票要有穩定派息，起碼要有4、5厘，高過在銀行做定期存款。但他亦說，受到經濟環境的影響，現在很難買一隻股票後就長期持有，「因為外圍經濟環境變化大，對公司的經營和盈利均影響很大。」

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不過對於香港傳統用來收息的公用股，雷賢達認為仍有其投資價值，是較為穩妥的選擇。他預料聯儲局不會再加息，因此息口見頂下，這類的股票的價值開始浮現。

但他亦提醒，目前香港的公用股的業務不再局限於香港境內，而是有很多業務分散在國外，而有些公司的國外投資收益不及預期，影響盈利及派息，因此保證收益亦會向下跌。他說，不排除這些個公司會做回購等去增加股份吸引力，「但不會很快看到，投資者需要有耐心去等候。」

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問及對香港樓市的看法，雷賢達提到，近期有香港老牌發展商降價賣樓，「其實已經可以看出一些端倪」......

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