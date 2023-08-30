廣州「認房不認貸」 內房有救嗎

8月30日上午，廣州市人民政府辦公廳發佈《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》提出，爲更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，此次政策將「以家庭爲單位」來認定首套房產，調整到「家庭成員爲單位」，超出市場預期，意味着可以釋放出更多的需求；該政策既有利於商品房需求端穩定，也有利於居民端槓桿率穩定，最終有利於資產價格和金融秩序穩定。

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內房板塊本周迎來大震撼，停牌接近年半的中國恒大 （03333） ，已向聯交所申請由今日（8月28日）上午9時起復牌。市場高度關注復牌後恒大會否瞬即加入以碧桂園 （02007） 為首的「內房毫子股」俱樂部，另外套牢在恒大年半的資金會否成為港股新動力，也值得期待。

政策面上也有好消息。8月25日，據新華社消息，住建部、人行、金融監管總局聯合印發了《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。通知明確，此項政策作爲政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。惟券商最新分析，地方層面的鬆綁政策已不足夠，內房需要有如2015年「棚改貨幣化」級數的大規模刺激政策，才能盤活潛在的購房需求以及重振市場信心。

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自2022年3月，鄭州成為首個樓市鬆綁的2綫城市以來，內地已經進入超過1年的政策寬鬆期，但樓市只在2023年第一季因解封及基數效應而出現小陽春，不改整體萎縮趨勢。摩根大通就指，鬆綁政策有助於穩定市場情緒，但只靠鬆綁無法帶來實質性的銷售恢復。該行認為，帶動居民買樓的2個更重要因素是：

一、預期樓價上升，當刻入市不會迎來損失；

二、對就業、收入前景有信心，即有能力供樓。

要居民有就就業、有收入供樓，需要中國整體經濟回暖，更要著力的是財政政策；要居民預期樓價上升，其實就和任何其他資產一樣，要有得炒、炒得起。

摩根大通拿出2014至2015年，上一個政策寬鬆期作比較，可見2014年也有城市減辣但全國樓市依然疲軟，直到2015年開始「棚改貨幣化」才明顯改善。該行指出，2015年商品房銷售面積按年增長7%，若剔走棚改貨幣化帶來的利好就變成倒跌2%。同時棚改貨幣化創造不少新的購房需求，推動房價增長並激起市場情緒，進而帶來了2016年和2017年的熾熱樓市。

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「棚改貨幣化」之所以有效救市，原因有二：

一、棚改會拆舊樓，一定會製造出買樓剛需；

二、更重要的是「貨幣化」，賠錢比受影響戶買新樓，那麼他們可以選擇自己補貼多少來買間更靚的樓，最終吸引更多民間資金流入樓市，激活市場。

今年7月底中央提出「城中村改造」，唯效力不可與棚改貨幣化同日而語。首先，是次城中村改造限定於超大特大城市，且不允許大拆大建，不拆樓自然不能強硬製造買樓剛需；而且沒有「貨幣化」，根本無法撬動居民資本。

最後回歸一個問題：今次內地樓市能否如上一個政策寬鬆期，最終催谷銷售重拾正增長？摩根大通點出

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