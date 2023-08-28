日圓向148進發 財金專欄 2023/08/28 分享： 分享： 投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 蕭悅潾 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元忌跌破1.076美元 今日 歐元忌跌破1.076美元 英鎊量度跌幅目標1.21美元 今日 英鎊量度跌幅目標1.21美元 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 今日 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 紐元短期呈區間整固 今日 紐元短期呈區間整固 加元宜守1.365水平 今日 加元宜守1.365水平 你可能感興趣 歐元忌跌破1.076美元 今日 01:00 歐元忌跌破1.076美元 英鎊量度跌幅目標1.21美元 今日 01:00 英鎊量度跌幅目標1.21美元 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 今日 01:00 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 最新專欄文章 歐元忌跌破1.076美元 今日 歐元忌跌破1.076美元 加元宜守1.365水平 今日 加元宜守1.365水平 紐元短期呈區間整固 今日 紐元短期呈區間整固 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 今日 澳元反覆邁向量度跌幅目標63美仙 英鎊量度跌幅目標1.21美元 今日 英鎊量度跌幅目標1.21美元 外滙貨幣 日圓