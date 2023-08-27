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特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感

國際 22:46 2023/08/27

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美國共和黨上周舉行首場總統提名人初選辯論，就算特朗普（Donald Trump）未有出席，但綜觀整場辯論，這位支持度遙遙領先的前總統仍是焦點所在，既是最令一眾參選人激辯的名字，亦有多人意圖將自己塑造為另一個特朗普，凸顯「特朗普主義」已成共和黨內的主流思想。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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