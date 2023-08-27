特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 國際 22:46 2023/08/27 分享： 分享： 美國共和黨上周舉行首場總統提名人初選辯論，就算特朗普（Donald Trump）未有出席，但綜觀整場辯論，這位支持度遙遙領先的前總統仍是焦點所在，既是最令一眾參選人激辯的名字，亦有多人意圖將自己塑造為另一個特朗普，凸顯「特朗普主義」已成共和黨內的主流思想。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 你可能感興趣 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 21:28 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 22:50 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 21:28 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 最新專欄文章 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 國金札記 - 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 2023/08/24 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/23 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國金札記 - 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/22 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 政治 選舉 特朗普 美國共和黨 拜登 彭斯 總統大選 民意調查 美國