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高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切

財金專欄 2023/08/28

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高官日後減少出席一些無必要的活動，集中精力做實事，實是好事。

特首李家超昨日突然出手，定下新風，高官日後減少齊齊出席主禮等活動。政府知情人士指，此做法非一刀切，而且若高官已答應出席的活動，不受影響，即不

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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