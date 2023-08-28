高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 財金專欄 2023/08/28 分享： 分享： 高官日後減少出席一些無必要的活動，集中精力做實事，實是好事。 特首李家超昨日突然出手，定下新風，高官日後減少齊齊出席主禮等活動。政府知情人士指，此做法非一刀切，而且若高官已答應出席的活動，不受影響，即不 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 2023/08/25 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 有政戲 - 高球場收地部分變公園 難走回頭路 2023/08/24 高球場收地部分變公園 難走回頭路 有政戲 - 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 2023/08/23 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 有政戲 - 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 2023/08/22 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 有政戲 - 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 2023/08/21 政府搞旺夜經濟 施政報告前有計？ 立法會 AR 人大常委 國慶 李慧琼 頭痛