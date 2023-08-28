高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切

高官日後減少出席一些無必要的活動，集中精力做實事，實是好事。

特首李家超昨日突然出手，定下新風，高官日後減少齊齊出席主禮等活動。政府知情人士指，此做法非一刀切，而且若高官已答應出席的活動，不受影響，即不

...