特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 財金專欄 2023/08/28 分享： 分享： 就算特朗普未有出席初選辯論，但仍是焦點所在，凸顯「特朗普主義」已成共和黨內的主流思想。 美國共和黨上周舉行首場總統提名人初選辯論，就算特朗普未有出席，但綜觀整場辯論，這位支持度遙遙領先的前總統仍是焦點所 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 國金札記 - 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 2023/08/24 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/23 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 經濟 美元 政治 拜登 國債 Twitter 民意調查 彭斯 美國共和黨