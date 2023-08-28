特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光

就算特朗普未有出席初選辯論，但仍是焦點所在，凸顯「特朗普主義」已成共和黨內的主流思想。

美國共和黨上周舉行首場總統提名人初選辯論，就算特朗普未有出席，但綜觀整場辯論，這位支持度遙遙領先的前總統仍是焦點所

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