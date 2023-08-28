港股活躍利集資 減稅降費促交投

行政長官李家超透露，將成立工作小組，研究增加股票市場流動性。今年股市交投淡靜，原因眾多，財金界一直促請暫時或永久調低印花稅；內地昨拍板將稅率削半，進一步加大兩地差距後，本地業界呼聲料只會更響。港股復歸

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