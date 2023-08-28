港股活躍利集資 減稅降費促交投 財金專欄 2023/08/28 分享： 分享： 行政長官李家超透露，將成立工作小組，研究增加股票市場流動性。今年股市交投淡靜，原因眾多，財金界一直促請暫時或永久調低印花稅；內地昨拍板將稅率削半，進一步加大兩地差距後，本地業界呼聲料只會更響。港股復歸 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 社評 相關文章 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 今日 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 今日 00:01 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 最新專欄文章 驚核水民眾搶鹽 日政府當責補救 2023/08/26 驚核水民眾搶鹽 日政府當責補救 金磚擴員開新章 多極包容求共贏 2023/08/25 金磚擴員開新章 多極包容求共贏 維穩經濟存落差 救市改革不偏廢 2023/08/24 維穩經濟存落差 救市改革不偏廢 日傾核水累鄰邦 禁檢並施求民安 2023/08/23 日傾核水累鄰邦 禁檢並施求民安 星助置業六十載 港求政策見遠景 2023/08/22 星助置業六十載 港求政策見遠景 李家超 印花稅 港股 陳茂波 A股 ETF 史美倫 唐英年 施政報告 人民幣