  • 28°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 06:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大摩前亞洲主席羅奇：中國經濟救治藥方

財金猛人追蹤 06:00 2023/08/28

分享：

分享：

最近，西方經濟學家多數唱衰中國。
其中，德國《世界報》指出中國經濟面臨的十大問題，分別為：房地產泡沫、債務、通縮、人口問題、美國制裁、投資者逃離、央行、政府、信任缺失和青年人失業率。
西方經濟學家認為，「中國手裏的選項越來越少」，中國經濟正在陷入嚴重危機，不論在需求側還是供給側，北京都沒有太多辦法。

點擊圖片放大
+4
+3

那麼，中國的經濟能不能治？
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），以前是中國的大好友，他認為，中國對問題的診斷存在很大混亂。這一點非常重要。然而，如果沒有正確的診斷，治癒的希望可能會破滅。

點擊圖片放大
+10
+9

重要分析，登入詳閱。

★★新書登場★★
hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》
★★新書預告★★
大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師盤算

最新專欄文章

洪灝：黃金配置至少10%（「市場不尋常訊號」第二版）
2023/08/24
洪灝：黃金配置至少10%（「市場不尋常訊號」第二版）
施永青、小金人蔡金強評碧桂園
2023/08/16
施永青、小金人蔡金強評碧桂園
中國私募大佬但斌：真正賺錢的只有兩類公司
2023/08/09
中國私募大佬但斌：真正賺錢的只有兩類公司
洪灝評惠譽下調美國國債評級（港股反彈預測第二版）
2023/08/04
洪灝評惠譽下調美國國債評級（港股反彈預測第二版）
中國最大芬佬張坤：市場先生已給出極低估值
2023/07/26
中國最大芬佬張坤：市場先生已給出極低估值
中國 失業率 IPO 中國證監會 潘功勝 中國人民銀行 中國國務院 碧桂園（02007）