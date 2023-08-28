大摩前亞洲主席羅奇：中國經濟救治藥方

最近，西方經濟學家多數唱衰中國。

其中，德國《世界報》指出中國經濟面臨的十大問題，分別為：房地產泡沫、債務、通縮、人口問題、美國制裁、投資者逃離、央行、政府、信任缺失和青年人失業率。

西方經濟學家認為，「中國手裏的選項越來越少」，中國經濟正在陷入嚴重危機，不論在需求側還是供給側，北京都沒有太多辦法。

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那麼，中國的經濟能不能治？

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），以前是中國的大好友，他認為，中國對問題的診斷存在很大混亂。這一點非常重要。然而，如果沒有正確的診斷，治癒的希望可能會破滅。

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