復星財富李曉翀：Tesla短期催化劑不少

最近特斯拉（Tesla，美：TSLA）短期反彈，催化劑方面無非都是靠Cybertruck相關的消息，剛剛過去的周末又有新消息傳出，就是有外媒報道，特斯拉汽車的首席執行官馬斯克試駕了量產候選版的特斯拉電動皮卡Cybertruck。



市場對Cybertruck量產的關注度一直沒有下降，除了頗具時尚感的外形之外，市傳預訂量已超196萬輛，更有機構預計僅北美市場空間就接近300億美元。值得關注的是，馬斯克曾稱其為「有史以來最好產品」。

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Cybertruck的定位為硬派高端電動皮卡，配置豐富空間寬敞，適合多場景使用。擁有高達3,500磅的有效負載能力和可調節空氣懸架，車輛牽引能力高達14,000磅，可輕鬆應對大部分牽引場景。



市傳的預訂量不僅有數據，而且有分類，根據一個特斯拉粉絲製作的預訂跟蹤器的估計，Cybertruck的預訂量分類看，其中8.1%是單電機版，44%是雙電機，39.1%是三電機，8.8%是四電機。



說完訂單數量、類型，我們談談價格方面。市場傳出的這四類版本Cybertruck的預估售價從49,900美元到99,900美元不等。筆者粗略估計，近200萬輛的預訂單對特斯拉來說意味著超過逾千億美元的收入。



實際啲黎講，投資人都喜歡睇到產量的細節。近日根據報道大量Cybertruck車型於德州Gigafactory工廠出現，特斯拉將這些車輛進行碰撞測試和獲得監管批准。結合各方信息機構預計新車有望於9月上市。



產量方面，馬斯克曾在特斯拉年度股東大會上的表態，預計Cybertruck每年產量在25萬至50萬之間。另外，根據IT之家報道，根據特斯拉發給供應商的信息預計新車每年產量37.5萬輛。



根據交付時間、產能、新車工藝難度，有機構預計2023至2025年Cybertruck產量約2、20、35萬輛。因此，本年剩餘時間都是炒消息為主，明顯帶動營收變化要從明年開始，不過現時市場已在交易明年的估值。



筆者認為，Cybertruck和潛在的Model 3改款是下半年股價能否突破的關鍵。關於Model 3改款方面，暫時市場共識是預計9月底量產，24年將全年替代現有的model3。另外，黎緊的9月將有特斯拉的AI DAY，現時看，短期催化劑確實不少，「炒鬼」最愛。



筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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