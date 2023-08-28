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鮑威爾預告通脹反彈 工銀程實：幣策拐點取決美服務通脹變化

財金猛人追蹤 13:36 2023/08/28

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近日聯儲局主席鮑威爾上周五（25日）於Jackson Hole會議上披露，7月PCE物價指數按年升3.3%，核心PCE指數升4.3%；服務通脹按年增速創仍處高位。工銀國際首席經濟學家程實認為，未來服務項目通脹是否順利下行，對聯儲局政策立場轉向至關重要。

鮑威爾於會上指儲局的首要任務仍是將通脹帶回至2%的目標水平，不排除聯儲年內將再次加息一次，以抑制通脹反彈。儲局未來將聚焦核心個人消費支出（PCE）通脹變化。

程實續指，服務通脹（醫療，食品，交通等非住房類服務）按年增速始終處於高位主要有2方面：
（1）受到供應鏈瓶頸的影響較少；
（2）政策利率上行。服務業通脹被抑制性需求（pent-up demand）和勞動力市場的工資粘性（意旨工資帶有很強頑固性）有效對冲了；

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他認為，

服務通脹指數遲遲無法回落，是美聯儲政策始終保持鷹派立場的核心原因，因此未來服務項目通脹是否順利下行，對聯儲政策立場轉向至關重要。

鮑威爾在演說中強調，回顧緊縮周期歷史，加息帶來的挑戰和影響是具有共性的。具體來說

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編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

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