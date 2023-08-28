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中金：兩大因素支持港股跑贏A股

研究報告 16:17 2023/08/28

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憧憬內地策政支持，港股近期稍為喘定。周一在內地印花稅下調政策實現，港股增顯著抽升。近期港股的表現，稍為高於A股表現，對於近期港股強於A股，中金表示並不意外，主要由於海外資金持續大舉流出A股，以及港股估值較低。

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就港股及A股上周的表現，中金表示，在A股再度承壓且海外資金持續大舉流出的背景下，港股市場上周出人意料地表現出了更強的韌性，考慮到其離岸市場屬性，這一表現確實並不常見。雖然部分投資者對此可能感到疑惑，但中金認為並不意外。

該行重申，恒指在18000點附近存在下行保護，尤其在上周市場開始出現一系列偏底部跡象，例如估值水平較低，以及沽空成交比率處於高位等。

整體來看，中金指出，支持其觀點的因素包括......更多內容請登入。

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撰文 : 錢家鋒

經濟數據表現 宏觀分析 MLF 逆回購 LPR 經濟 印花稅 恒生指數 美國聯儲局 鮑威爾

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