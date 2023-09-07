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大摩：本地電訊股前景穩定 惟2隱憂礙板塊情緒（持續更新）

研究報告 17:00 2023/09/07

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美國聯儲局在6月暫停加息1次後，7月恢復加息（點擊圖片放大），而在美國經濟仍穩健的前提下，市場預期聯儲局不急於開始減息，縱使到明年第二季，開始首次減息的機會也不足4成（點擊圖片放大）

專訪 宏利投管陳致洲 談港股末季部署【下一頁

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此外，歐洲央行、英倫銀行（點擊圖片放大）等主要央行在未來一段時間，維持利率在較高水平機會偏高，只有日本央行中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：建銀國際 7圖把脈美息後向

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－－－－－－－－－－－－－－－

9月7日：

【17：00】本地電訊股為港人喜愛的收息股之一，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，此板塊在今年上半年的業績，雖然基本符合預期，而各大營運商增長前景仍較穩定，但是競爭格局的改善似乎未有預期中明顯，加上利率上升的風險亦持續影響板塊情緒。

摩根士丹利續指出，上半年營運商雖然縮減促銷活動，但目前市場上的價格競爭仍然激烈，對下半年持謹慎樂觀看法，預期即將推出的蘋果iPhone 15，或會引發新一輪促銷潮。

個股方面，摩根士丹利較看好......

【16：00】熱門收息股不乏中資股如內銀股、內險股及內房股等，惟這些股份的提升每股派息能力，與中國經濟關係密切。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，當務之急是打破債務至通縮螺旋的預期，內地政策可循5大方向發力。更多分析詳見：【下一頁

【13：30】沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場預期，延長自願減產至年底，瑞信最新發表的報告指，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油 （00883） ，之後為中石油 （00857） 及中石化 （00386） ，並認為即使年初至今股價表現強勁，但估值仍然吸引。

瑞信續解釋，中海油上半年產量按年升8.9%，料其全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即按年升4.6%，加上......

【09：30】中期業績潮已過，而滙豐環球研究最新發表的報告指，內地三大國營基建股，即中國中鐵 （00390） 、中國鐵建 （01186） 及中國交通建設 （01800） ，中期業績稍遜預期，當中原因是內地政府限制展開新投資項目，令3間企業新合約增長均放緩。惟滙豐環研亦指出，3間企業受惠成本結構改變及成本控制策略，而毛利率及稅後淨利潤率均有改善，當中除中交之外，所有承包商均錄淨經營現金流改善，符合國務院國資委的量化指標要求。

滙豐環研預期，下半年受持續基建資金投入所支持，3間企業經營現金流均將有望持續改善，加上管理層激勵計劃下，全年純利增長及股本回報率目標有望達成，並預料這些因素或持續支持國企改革及板塊估值重評。滙豐環研雖維持......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評相對冷門收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁

9月6日：

【19：15】擅長分析公用股的花旗集團中國股票策略師劉顯達，對公用股的最新看法詳見：【下一頁

【18：30】港人熱門收息股中銀香港 （02388） 上周公布，其今年上半年純利按年升約35%至170億元，而富瑞最新發表報告指，中銀上半年純利較富瑞及市場的預測，分別高出1%至2%，當中原因是第二季淨息差按季擴闊12點子，令上半年的淨利息收入較富瑞及市場預測分別高出3%及6%，惟利好因素被非利息收入疲弱所抵銷，投資評級維持「持有」。

富瑞預期，在中銀業績公布後，市場預測只有會温和調整......

延伸閱讀：拆解工行不良貸款結構

【16：15】內需股股息率雖然不高，但是因行業具增長動力，業內龍頭有較強的增加股息能力。滙豐環球研究對內地啤酒股的最新分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：中國經濟續温和改善的2大關鍵

【15：45】原屬熱門收息股的領展 （00823） ，自從宣布巨額供股後，股價走勢持續走弱，而富瑞最新發表的研究報告認為，雖然領展的主要不確定性已消除，並續予其「買入」的投資評級，但是因長期利率逐漸走高，則對領展投資前景帶來障礙，利率見頂是其潛在估值重評的關鍵，微觀因素則需更長時間展現，因而將其目標價由58元降至50元。

富瑞預期，領展截至明年3月底止的2024財年每基金單位分派按年跌6%，較市場預料的按年跌1%更悲觀。另富瑞估算，領展未來......

延伸閱讀：做個幸福收租婆的秘訣

【13：30】屬傳統收息股的藍籌銀行股恒生銀行 （00011） ，獲花旗發表最新研究報告維持其「中性」的投資評級，惟其目標價卻由115元下調至103元。

花旗表示，考慮到恒生上半年更高的遠期利率和更強的淨息差（NIM）表現，將其2023至2025年的NIM預期分別上調至2.18厘、2.19厘及1.99厘，惟料中國商業地產資產質量的持續惡化，或......

延伸閱讀：保德信：加息近尾聲 債券牛市將開啟

【07：30】美國息率走向，影響收息股的吸引力。建銀國際對美國息率走向的最新看法，詳見：【下一頁

【07：00】本報專欄「計數揀股」評國企背景內房股中國海外 （00688） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股昆侖能源 （00135） ，分析詳見：【下一頁

9月5日：

【17：45】燃氣股原為另類收息股，惟新冠疫情削弱其派息能力，要待行業復甦，再展「收息股魅力」。不過，摩根大通最新發表的研究報告指，中國天然氣分銷商上半年表現不理想，大部分公司的天然氣銷量未達標，而新接駁數字亦令市場失望。

摩通續表示，雖然有投資者預計，下半年天然氣利潤率將大幅回升，但是大多數公司仍維持2023財年的利潤率指引，並預計到年底將只會完成約60%至70%住宅成本轉嫁。

摩通補充，雖然行業估值處於谷底......

【16：00】友邦保險 （01299） 為香港與內地恢復全面通關的主要受惠股之一，而里昂最新發表的研究報告，引述友邦管理層指出，在新產品、省份及渠道等支持下，集團對內地業務下半年前景仍具信心。

該報告續指出......

延伸閱讀：中金：3原因令港股彈力與刺激政策不同步

【12：30】中石油 （00857） 上周公布的中期純利，錄得破紀錄853億元人民幣。星展最新發表的報告指，中石油中績勝預期，並達到該行對中石油全年估算的59%，重申其「買入」的投資評級。

星展預期，國際油價將從每桶100美元下跌至約85美元，料中石油2023年淨利潤增幅將放緩至約9%，惟其淨利潤仍將保持在較高水平（每年逾1,200億元人民幣），可支持其資本開支及派息比率......

延伸閱讀：新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來

【08：30】繼廣洲及深圳落實「認房不認貸」後，北京及上海在本月1日亦落實該措施。摩根大通最新發表的研究報告指，由於北京及上海的首套房及二套房的首付比例差距較大，因此落實「認房不認貸」的影響力更大，而現時內地一綫城市均已放鬆首套房定義，相信可以釋放之前被壓抑的換樓需求，帶動一綫城市樓市銷售短期復甦。

摩通續指出，參考杭州及濟南的例子，類似的措施放寬後，樓市銷售短期改善，之後就冷卻。不過，摩通仍相信，上述放寬措施可以穩定內地樓市氣氛，對於......

延伸閱讀：「房住可投資」令內房股翻生?

【07：00】本報專欄「計數揀股」評冷門收息股中信國際電訊 （01883） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中信証券 （06030） ，分析詳見：【下一頁

9月4日：

【20：00】香港銀行股為港人熱門收息股之一，惟近年受內房債務危機困擾。不過，金管局總裁余偉文今早在出席2023財資市場高峰會致辭時稱，內地政府已採取一系列支持措施，相信內房情況會開始有好轉。目前，本港銀行對內地房地產行業的信貸風險仍然非常可控。

余偉文續指出......

延伸閱讀：新盤若繼續低開 二手樓價難看好

【18：15】2023年預測股息率逾8厘的老牌紅籌股中信股份 （00267） ，在上月底公布今年上半年純利按年跌23%至321億元人民幣，惟扣除一次性項目，期內經調整純利按年升2.3%。花旗最新發表的報告，雖維持中信股份「買入」的投資評級，但將其目標價由10.4元下調至9.35元，以反映該行對商品價格的最新預測。

花旗指，中信股份上半年核心盈利有穩定增長，主要受金融業務帶動。花旗相信......

【16：15】郵儲銀行 （01658） 上周三收市後公布，截至今年6月底止中期收入按年升2%至1,771.6億元（人民幣‧下同），純利按年升5.2%至495.6億元，不派中期息。大和最新發表的報告指，郵儲行上半年信貸業務表現向好，實現行業領先的穩健淨息差（NIM），並達成今年全年貸款增量目標9,000億元的68%，重申其「買入」的投資評級，並列作行業首選之一。

大和續指出，郵儲行管理層有信心下半年可超額達成目標，全年料達到1萬億元人民幣。至於郵儲行將今年上半年貸款業務增長，大和表示，其主因為......

延伸閲讀：內地分析師靳毅：「降息組合拳」3面影響信貸市場和債市

【13：00】萬科 （02202） 在8月底公布，今年上半年純利按年倒退19.4%至98.7億元人民幣，而富瑞最新發表的報告指，萬科上半年業績疲弱，核心盈利按年更跌26%至87億元人民幣，雖然符合該行預期，但是其主因是期內銷售及行政開支減少，加上毛利率壓力及利息成本增加，令盈利復甦受壓。

富瑞續指出，萬科首八個月合約銷售按年減少12%至約2,460億元人民幣，差過國有企業平均6%的按年增長，主因是......

【06：30】不少收息股如內銀股、內險股及內房股等，提升每股派息的能力，或多或少受中國經濟前景影響。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤，對中國經濟最新分析，詳見：【下一頁

【01：00】亞洲業務不止於大中華地區的國際銀行股渣打 （02888） ，早前股價雖受內房債務危機及美國銀行被降評級等因素拖累，但是近日已見止跌回升（點擊圖片放大）

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事實上，渣打亞洲業務除了大中華地區外，還有印度及中東，加上美市場預期美國展開減息的日子不斷推後，緩和渣打失去擴闊淨息差（NIM）能力的憂慮，加上渣打以上周收市價71.75元計，相對券商目標價及估值修復等均仍有上升空間（點擊圖片放大），值得讀者繼續伺機收集。更多分析詳見：【業務前景】【估值分析

延伸閱讀：3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡

9月3日：

【15：00】摩根大通日前發表的研究報告預期，因招商銀行 （03968） 在最新的按揭貸款利率下，將其全數現有按揭貸款重新定價，而下調招行2023至2025年淨息差（NIM）預測，惟估計招行將釋放撥備來抵銷利息收入下降的負面影響，並維持其「增持」的投資評級。

摩通表示，招行零售網絡領先內地同業，提供高質量服務，而在存款利率自由化下，招行的存款成本是......

9月2日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評高息資源股中國石油 （00857） ，分析詳見：【下一頁

9月1日：

【17：00】屬熱門收息股的藍籌內銀股中國銀行 （03988） 周三收市後公布，今年上半年純利按年增0.8%至1,201億元人民幣。美銀最新發表的報告指出，中行上半年純利較美銀預期低1.7%；幸而中行核心盈利增長5.7%，跑贏同業，盡管被撥備和少數股東權益增加所抵銷。

此外，美銀將中行2023至2025年盈利預測......

【13：00】中石油 （00857） 周三收市後公布，第二季純利416億元人民幣，雖然按年及按季計，分別跌4%及5%，但是瑞信最新發表報告指，中石油次季純利表現略高於該行預期，以及遠勝中石化 （00386） 表現。

瑞信續指，中石油上半年純利853億人民幣，達到市場及該行全年度預測的60%，派息比率維持45%。瑞信將中石油2023至2025年度盈利預測上調......

【10：00】平安資產管理（香港）精選量化投資業務執行總經理車強評高息股，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：政策窗口期 透視內銀受惠度

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股、藍籌內銀股工商銀行 （01398） ，分析詳見：【下一頁

8月31日：

【17：45】中銀香港 （02388） 昨日收市後公布，今年上半年純利按年升約34.7%至170億元，而核心盈利按年升28.2%，美銀最新發表的報告指，中銀盈利增幅低於同業，部分是因為中銀去年同期盈利較為穩定。

美銀續指出，雖然中銀淨息差可能見頂，加上資產質素面對不確定性，將中銀今年至2025年各年的盈利預測下調介乎3%至6%，並將其目標價由32.5元下調至30.12元，但以其......

延伸閱讀：斷供潮殺到 銀主盤數目急增？

【16：30】保費收入成為香港銀行及保險機構的增長動力來源之一，而港人熱門收息股如滙豐控股 （00005） 、友邦保險 （01299） 等收入也有來自香港的保費收入。據香港保監局最新公布的香港保險業的臨時統計數字，今年上半年，毛保費總額按年跌約1.4%至2,957億元；長期有效業務的保費收入總額更跌2.2%至2,587億元。

不過，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費上升25.9%至1,031億元，而內地訪客的新造業務保費上漲至319億元，相等於個人業務總額31%，超越2019年同期分別......

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更多關於8月第五周兼9月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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