個人Vs公司名義 買樓差別 （美國篇）

對於房產投資者而言，以個人或公司名義持有房產到底有何不同？

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個人持有房產意味該物業的所有權歸屬於個人業主。業主對房屋的控制權和收益權都屬於個人，可以自行決定租賃和買賣等事宜。當將物業出租並扣除貸款利息、水電費以及管理費等成本後，所得租金納入個人收入進行稅務申報。

不過，當業主將房屋產權轉移給子女時，則可能涉及個人遺產稅的問題。

以公司名義持有房產是另一種常見做法，通常是以有限責任公司（LLC）的形式。投資者以公司持有房產可能需要支付較高的公司所得稅率，並且需要支付開立和管理公司的成本。

然而，對於在美國擁有較多資產，甚至營商的投資者來說，這種方法能夠更效地保護資產，將房產與個人資產分開以分散風險。

例如，當不幸發生法律訴訟或債務問題，通常只會影響以該有限責任公司名義所持有的資產，而不會波及個人財產。

另外，當有限責任公司只有一位董事且該董事同時也是股東，那麼該物業仍然由投資者完全控制和處理。出租物業後，所得收益屬於公司收入，並進行稅務申報。

在美國，個人和有限責任公司的稅務可以同時申報，因此在稅務層面上，以個人或公司名義持有房產的差異不大。

然而，如果物業有多位持有人，以公司名義購買房產將更容易處理股份轉讓和繼承等問題。當投資者想要將房產傳承給子女時，只需進行股份轉讓就可以。

可考慮有限責任公司好處

總括來說，對於初次在美國投資房產的人士，假如是獨資的話，以個人名義或有限責任公司名義持有物業的分別不大。

對於合資持有資產或是在美國擁有其他資產的投資者來說，可以考慮有限責任公司的好處。

投資者想了解更多的話，可以向熟悉美國房產投資的專家了解更多，務求從收益和分散風險之間取得平衡，以獲取最大的回報。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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