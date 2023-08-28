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洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之

財金猛人追蹤 18:01 2023/08/28

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Jackson Hole年會於上周五（25日）結束後，展現出全球兩大央行政策取向分歧，而中美利差創紀錄走闊。思睿集團首席經濟學家洪灝表示，中美利差擴大至創紀錄水平，預示未來幾個月若隱若現的市場風險。

洪灝指，跨資產價格走勢表明，過去同步變動的價格突然出現背離就恰恰表明了這一點。同時，發現一些其他的跨資產相關性背離，如央行的資產負債表擴張，加上中國外滙資產的積累，似乎未能在本輪周期支撐人民幣滙率和中國的長債收益率（見圖）。這一觀察結果與市場期待政策，卻又再度希望落空的情況是一致的。

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    專訪 基金經理方偉昌 談港股最新部署【下一頁

    值得留意是，許多人認為減息將使人民幣進一步承壓。但洪灝說，政策寬鬆的影響是兩面：

    （1）只有當政策寬鬆不能拉動經濟增長，或經濟增長預期時，政策寬鬆才意味着人民幣走貶

    ……更多內容，用戶請登入。

    編輯：鍾采餘

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    撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

    欄名 : 名家看法

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