  • 30°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號

財金 18:15 2023/08/28

分享：

分享：

為提振中國國內市場情緒，中國財政部於8月27日宣布，下調股票交易印花稅。自1997年以來，印花稅共下調5次，每次中國A股市場都於宣布下調當日錄得強勁表現。例如在2008年，滬深300指數因國家宣布下調印花稅，而近乎漲停。

點擊圖片放大

2022年，印花稅總額為2,759億元人民幣，佔總稅收約1.7%；印花稅從10點子下調至5點子後，共可節省約1,380億元人民幣的交易成本，這對中國A股市場投資者而言相當重大。

金融券商勢成最大受惠者

板塊方面，金融券商無疑是印花稅下調的最大受惠者，因為此舉可幫助鼓勵個人投資者更頻密地進行交易。

點擊圖片放大

此外，印花稅下調的意義，遠不止為投資者節省部分交易成本，更......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

景順對於內地早前減息的看法，詳見：【下一頁

景順對於早前美債評級被降的觀點，詳見：【下一頁

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

 

...

撰文 : 劉徽 景順中國A股高級投資組合經理

欄名 : 景順觀點

相關文章

人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
2023/08/16
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
今日
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
美銀：潤燃具3好3淡因素 維持「買入」評級卻削目標價（持續更新）
今日
美銀：潤燃具3好3淡因素 維持「買入」評級卻削目標價（持續更新）
惠譽降美評級 3原因屬意料之中
2023/08/05
惠譽降美評級 3原因屬意料之中

你可能感興趣

人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
20:03 2023/08/16
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
今日 18:01
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
美銀：潤燃具3好3淡因素 維持「買入」評級卻削目標價（持續更新）
今日 18:16
美銀：潤燃具3好3淡因素 維持「買入」評級卻削目標價（持續更新）

最新專欄文章

3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
2023/08/24
3原因推美債息創15年高 今次「熊市走峭」非利淡
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
2023/08/16
人行減息 兩層面仍需更多幣策財策刺激
景順趙耀庭：內地CPI及PPI已觸底將迎反彈
2023/08/12
景順趙耀庭：內地CPI及PPI已觸底將迎反彈
惠譽降美評級 3原因屬意料之中
2023/08/05
惠譽降美評級 3原因屬意料之中
日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊
2023/08/03
日央行2原因 調整YCC不等於幣策收緊
印花稅 IPO 人民幣 中國財政部 滬深300指數 中國 A股 中國市場

下一篇文章

【通脹偵察站】日央行：通脹略低於預期 故貨幣繼續寬鬆（持續更新）