A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號

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【通脹偵察站】日央行：通脹略低於預期 故貨幣繼續寬鬆（持續更新）
為提振中國國內市場情緒，中國財政部於8月27日宣布，下調股票交易印花稅。自1997年以來，印花稅共下調5次，每次中國A股市場都於宣布下調當日錄得強勁表現。例如在2008年，滬深300指數因國家宣布下調印花稅，而近乎漲停。
2022年，印花稅總額為2,759億元人民幣，佔總稅收約1.7%；印花稅從10點子下調至5點子後，共可節省約1,380億元人民幣的交易成本，這對中國A股市場投資者而言相當重大。
金融券商勢成最大受惠者
板塊方面，金融券商無疑是印花稅下調的最大受惠者，因為此舉可幫助鼓勵個人投資者更頻密地進行交易。
此外，印花稅下調的意義，遠不止為投資者節省部分交易成本，更......
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撰文 : 劉徽 景順中國A股高級投資組合經理
欄名 : 景順觀點