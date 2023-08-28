A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號

為提振中國國內市場情緒，中國財政部於8月27日宣布，下調股票交易印花稅。自1997年以來，印花稅共下調5次，每次中國A股市場都於宣布下調當日錄得強勁表現。例如在2008年，滬深300指數因國家宣布下調印花稅，而近乎漲停。

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2022年，印花稅總額為2,759億元人民幣，佔總稅收約1.7%；印花稅從10點子下調至5點子後，共可節省約1,380億元人民幣的交易成本，這對中國A股市場投資者而言相當重大。

金融券商勢成最大受惠者

板塊方面，金融券商無疑是印花稅下調的最大受惠者，因為此舉可幫助鼓勵個人投資者更頻密地進行交易。

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此外，印花稅下調的意義，遠不止為投資者節省部分交易成本，更......

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