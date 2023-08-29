瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 財金專欄 2023/08/29 分享： 分享： 中國7月復甦動能進一步減弱，截至目前的政策支持力度也低於預期，這使得5%的官方增長目標面臨挑戰。但瑞銀認為中國仍有推出更強而有力寬鬆措施的空間。 中國股市在7月份以10%的回報率領先全球，然而8月迅速回 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 2023/08/25 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 富達國際：中國是長綫投資沃土 2023/08/24 富達國際：中國是長綫投資沃土 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 2023/08/23 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 施羅德：去全球化改變投資方向 2023/08/22 施羅德：去全球化改變投資方向 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 2023/08/18 PGIM：歐美弱勢通脹 中國或軟着陸 中國 金融 GDP 市盈率 瑞銀 中期借貸便利 地方債 宏觀分析 大行報告 碧桂園（02007）