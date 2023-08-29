瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大

中國7月復甦動能進一步減弱，截至目前的政策支持力度也低於預期，這使得5%的官方增長目標面臨挑戰。但瑞銀認為中國仍有推出更強而有力寬鬆措施的空間。

中國股市在7月份以10%的回報率領先全球，然而8月迅速回

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