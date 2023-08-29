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壓降房產貸款 交行10厘息買

財金專欄 2023/08/29

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內銀陸續公布上半年業績，由於內銀股面對淨息差收窄和房地產債務危機，內銀股短期或跑輸大市，但交通銀行（03328）上半年壓降地產相關貸款，保持資產質量，有助未來盈利穩定增長和維持高息。

交行上半年經營收入

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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