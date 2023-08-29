壓降房產貸款 交行10厘息買 財金專欄 2023/08/29 分享： 分享： 內銀陸續公布上半年業績，由於內銀股面對淨息差收窄和房地產債務危機，內銀股短期或跑輸大市，但交通銀行（03328）上半年壓降地產相關貸款，保持資產質量，有助未來盈利穩定增長和維持高息。 交行上半年經營收入 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水連續六日淨流入 港股大跌未必重演（第四版） 2023/08/28 北水連續六日淨流入 港股大跌未必重演（第四版） 中字股實力談 - 港股不絕望 除非人幣跌 2023/08/26 港股不絕望 除非人幣跌 中字股實力談 - 恒指失180 港股危與機（第四版） 2023/08/25 恒指失180 港股危與機（第四版） 中字股實力談 - 跌至4.4倍PE 中建築吸納 2023/08/25 跌至4.4倍PE 中建築吸納 中字股實力談 - 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 2023/08/24 港股挑戰185 北水流入轉趨積極（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國人民銀行 交通銀行（03328） 人民幣 銀行