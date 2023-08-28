共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下

本欄上周提及美國共和黨連場初選辯論，對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的重要性更大。那麼，經過威斯康星州的首場辯論後，這位支持度排名第二的共和黨新星，是否仍然值得外界有所期望，至少有力與特朗普（Donald Trump）一戰呢？

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