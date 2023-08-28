共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 國際 22:54 2023/08/28 分享： 分享： 本欄上周提及美國共和黨連場初選辯論，對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的重要性更大。那麼，經過威斯康星州的首場辯論後，這位支持度排名第二的共和黨新星，是否仍然值得外界有所期望，至少有力與特朗普（Donald Trump）一戰呢？ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 商業化無人的士 美加州搶先推 2023/08/20 商業化無人的士 美加州搶先推 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 2023/08/17 保護亞馬遜森林 南美窮國難富起來？ 你可能感興趣 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 21:28 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 22:50 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 21:28 2023/08/21 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 最新專欄文章 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 今日 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 國金札記 - 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 2023/08/24 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/23 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 國金札記 - 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 2023/08/22 美國減少買華貨 不等於貿易脫鈎 政治 選舉 特朗普 美國共和黨 拜登 總統大選 威斯康星 美國