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議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會

財金專欄 2023/08/29

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議員群組日前收到逾千字「溫馨提示」，提醒議員不能「跑場比跑區多」，要多做3類實事。

官場有新風，未來會減少高官齊齊現身主禮各式活動。原來要改革的還有立法會議員！據知，議員群組日前收到逾千字「溫馨提示」，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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