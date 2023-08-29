議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 財金專欄 2023/08/29 分享： 分享： 議員群組日前收到逾千字「溫馨提示」，提醒議員不能「跑場比跑區多」，要多做3類實事。 官場有新風，未來會減少高官齊齊現身主禮各式活動。原來要改革的還有立法會議員！據知，議員群組日前收到逾千字「溫馨提示」， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 2023/08/28 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 有政戲 - 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 2023/08/25 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 有政戲 - 高球場收地部分變公園 難走回頭路 2023/08/24 高球場收地部分變公園 難走回頭路 有政戲 - 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 2023/08/23 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 有政戲 - 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 2023/08/22 港生育全球包尾 津貼雪卵可催谷？ 政治 立法會 廖長江 歌手 李家超 國慶 音樂會 弱勢社群 馬會 管浩鳴