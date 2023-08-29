德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 財金專欄 2023/08/29 分享： 分享： 德桑蒂斯要扳倒特朗普，必須盡攬餘下不支持特朗普的票源，否則難有足夠資金鬥至最後階段。 本欄上周提及美國共和黨連場初選辯論，對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）的重要性更大。那麼，經過威斯 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 2023/08/28 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 國金札記 - 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 2023/08/24 李顯龍國慶講話 為何大談住屋？ 國金札記 - 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 2023/08/23 迴避初選辯論 特朗普除笨有精 美國 總統大選 特朗普 拜登 外交 美國共和黨 佛羅里達 威斯康星 美元