德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下

德桑蒂斯要扳倒特朗普，必須盡攬餘下不支持特朗普的票源，否則難有足夠資金鬥至最後階段。

本欄上周提及美國共和黨連場初選辯論，對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）的重要性更大。那麼，經過威斯

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