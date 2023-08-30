息繼續鷹 滙豐環研：2個因素可撑美股

美國聯儲局不斷推升聯邦基金利率（點擊圖片放大），雖然令企業利息開支增加、擴張步伐減慢等憂慮下，難免令股市的估值受壓（圖一），但滙豐環球研究日前發表的報告指，美國宏觀數據支持企業盈利增長，美股仍有上升空間。

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滙豐環研給予標普500指數今年底目標為4600點，而在其模擬計算下，縱使計及現時債息上升的因素，標普500指數回落至4500點（表一）；若債息持續高企，若企業盈利預測實現，料可支持標普500指數處於4300點水平。

資訊科技行業估值明顯滑落

此外，滙豐環研進一步分析，自去年起，標普500指數估值與美國10年期債息有分離（Decoupled）現象（即不同步）（圖二）。當中，只有估值向來較整體股市為高的資訊科技（IT）行業，估值滑落較明顯（圖三）。

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事實上，據滙豐環研報告指，在過去3個月，全球主要經濟體之中，美國為3個獲上調今、明兩年經濟增長的國家之一（另外兩個為印度及墨西哥，圖四），宏觀數據向上，自然可以支持企業盈利增長。

美經濟向好+美企業盈利勝預期->支撑美股

再者，今年第一及第二季企業盈利優於市場預期的比例，也明顯偏高（圖五）。當中，資訊科技、必需消費品（Consumer Staples）及......

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資料來源：滙豐環球研究2023年8月23日報告

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