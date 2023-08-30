  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

息繼續鷹 滙豐環研：2層面看美企前景不壞

研究報告 22:04 2023/08/30

分享：

分享：

美國聯儲局不斷推升聯邦基金利率（點擊圖片放大），雖然令企業利息開支增加、擴張步伐減慢等憂慮下，難免令股市的估值受壓（圖一），但滙豐環球研究日前發表的報告指，美國宏觀數據支持企業盈利增長，美股仍有上升空間。

點擊圖片放大
+4
+3

滙豐環研給予標普500指數今年底目標為4600點，而在其模擬計算下，縱使計及現時債息上升的因素，標普500指數回落至4500點（表一）；若債息持續高企，若企業盈利預測實現，料可支持標普500指數處於4300點水平。

資訊科技行業估值明顯滑落

此外，滙豐環研進一步分析，自去年起，標普500指數估值與美國10年期債息有分離（Decoupled）現象（即不同步）（圖二）。當中，只有估值向來較整體股市為高的資訊科技（IT）行業，估值滑落較明顯（圖三）

點擊圖片放大
+4
+3

事實上，據滙豐環研報告指，在過去3個月，全球主要經濟體之中，美國為3個獲上調今、明兩年經濟增長的國家之一（另外兩個為印度及墨西哥，圖四），宏觀數據向上，自然可以支持企業盈利增長。

美經濟向好+美企業盈利勝預期->支撑美股

再者，今年第一及第二季企業盈利優於市場預期的比例，也明顯偏高（圖五）。當中，資訊科技、必需消費品（Consumer Staples）及......

點擊圖片放大

資料來源：滙豐環球研究2023年8月23日報告

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：惠譽降美評級 3原因屬意料之中

延伸閱讀：施羅德：人工智能提升生產力

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

惠譽降美評級 3原因屬意料之中
2023/08/05
惠譽降美評級 3原因屬意料之中
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
2023/08/30
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）
今日
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）

你可能感興趣

惠譽降美評級 3原因屬意料之中
14:09 2023/08/05
惠譽降美評級 3原因屬意料之中
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
22:13 2023/08/30
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）
今日 01:01
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）

最新專欄文章

廣州「認房不認貸」 內房有救嗎
2023/08/30
廣州「認房不認貸」 內房有救嗎
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（第二版：附目標價）
2023/08/27
濠賭股暑期旺 邊隻最值博（第二版：附目標價）
港股見底未？中金：估值及沽空指標現見底迹象
2023/08/24
港股見底未？中金：估值及沽空指標現見底迹象
中金：5年期LPR不變的4個原因
2023/08/23
中金：5年期LPR不變的4個原因
騰訊再升要等甚麼
2023/08/21
騰訊再升要等甚麼
每股盈利 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 業績公布 科技行業 印度 美國 美股 股票

上一篇文章

大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）

下一篇文章

券商：如何實現今年GDP目標？

推薦文章

息繼續鷹 滙豐環研：2個因素可撑美股
息繼續鷹 滙豐環研：2個因素可撑美股
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）
大摩最新焦點港股及A股名單 僅1隻收息股 （持續更新）
廣州「認房不認貸」 內房有救嗎
廣州「認房不認貸」 內房有救嗎
中金：兩大因素支持港股跑贏A股
中金：兩大因素支持港股跑贏A股
小鵬聯手滴滴 唔只1+1效益？
小鵬聯手滴滴 唔只1+1效益？
美團財報亮點 睇一條護城河
美團財報亮點 睇一條護城河