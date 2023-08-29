張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅

中國證監會周日推出「組合拳」救市，中港股市應聲大漲。興業證券研究所副所長、全球首席策略分析師張憶東指出，港股恒生指數有望在18000至21000點附近反覆築底，建議「積小勝為大勝，熬過底部區域」，又估計港府可循推進IPO改革、調整印花稅兩方面增加股票市場流動性。

8月27日晚，證監會連續發布文件，要求收緊IPO和再融資、規範減持、降低兩融保證金比例。與此同時，財政部、稅務總局也發佈公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。張憶東分析，A股政策「組合拳」降低了A股市場交易成本，更關鍵、更具有制度性變革的是約束了無序融資、促進了市場微觀資金面供需平衡。

另一邊廂，香港特區行政長官李家超8月27日第二場施政報告地區諮詢會上表示，將由財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。興證海外金融團隊判斷，香港市場增加股票市場流動性可能有兩種路徑：

一、港交所持續推進IPO改革，吸引新經濟公司及中概股赴港二次上市。優質的上市公司底層資產帶動投資者參與市場交易的意願；

二、在適當時機考慮調整印花稅水平。 目前中國香港市場印花稅稅率水平與1993年相當，調減印花稅稅率或有助於提振信心、中長期有利於降低交易成本，從而起到增強市場流動性的作用。

3指標證港股築底

張憶東又以3個指標，顯示港股處於底部區域：

1、分紅回購的回報遠大於融資，凸顯港股價值。

2016年以來，港股年度分紅+回購總額始終高於當年融資總額，2022年差距進一步拉大。 2022年港股回購+派息總額高達1.35萬億港元，與此同時融資額為2,519億港元。

▼ 點擊圖片放大

2、情緒指標顯示，港股風險偏好已處於歷史低位。

截至8月25日，港股賣空成交額佔比為19.5%，處於2021年以來的87.5%分位數水平；

用一致預測市盈率倒數減去10年期美債收益率衡量的恒生指數風險溢價為6.8%，位於2021年7月以來均值和均值+1倍標準差區間內。

▼ 點擊圖片放大

3、AH股溢價指數觸及150。

截至2023年8月25日，AH溢價指數為147.67，位於2014年以來的97.6%分位數水平，接近歷史高位。而從歷史經驗來看，AH溢價處於高位的階段，往往對應著港股行情階段性底部區域。

▼ 點擊圖片放大

港股或快速反彈 上升行情仍待2催化

張憶東預料，港股市場未來數月......

......訂戶請登入。

記者：陳煒傑

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...