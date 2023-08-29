  • 27°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅

財金猛人追蹤 16:36 2023/08/29

分享：

分享：

中國證監會周日推出「組合拳」救市，中港股市應聲大漲。興業證券研究所副所長、全球首席策略分析師張憶東指出，港股恒生指數有望在18000至21000點附近反覆築底，建議「積小勝為大勝，熬過底部區域」，又估計港府可循推進IPO改革、調整印花稅兩方面增加股票市場流動性。

8月27日晚，證監會連續發布文件，要求收緊IPO和再融資、規範減持、降低兩融保證金比例。與此同時，財政部、稅務總局也發佈公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。張憶東分析，A股政策「組合拳」降低了A股市場交易成本，更關鍵、更具有制度性變革的是約束了無序融資、促進了市場微觀資金面供需平衡。

另一邊廂，香港特區行政長官李家超8月27日第二場施政報告地區諮詢會上表示，將由財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性。興證海外金融團隊判斷，香港市場增加股票市場流動性可能有兩種路徑：

一、港交所持續推進IPO改革，吸引新經濟公司及中概股赴港二次上市。優質的上市公司底層資產帶動投資者參與市場交易的意願；

二、在適當時機考慮調整印花稅水平。 目前中國香港市場印花稅稅率水平與1993年相當，調減印花稅稅率或有助於提振信心、中長期有利於降低交易成本，從而起到增強市場流動性的作用。

3指標證港股築底

張憶東又以3個指標，顯示港股處於底部區域：

1、分紅回購的回報遠大於融資，凸顯港股價值。

2016年以來，港股年度分紅+回購總額始終高於當年融資總額，2022年差距進一步拉大。 2022年港股回購+派息總額高達1.35萬億港元，與此同時融資額為2,519億港元。

點擊圖片放大

2、情緒指標顯示，港股風險偏好已處於歷史低位。

截至8月25日，港股賣空成交額佔比為19.5%，處於2021年以來的87.5%分位數水平；

用一致預測市盈率倒數減去10年期美債收益率衡量的恒生指數風險溢價為6.8%，位於2021年7月以來均值和均值+1倍標準差區間內。

點擊圖片放大

3、AH股溢價指數觸及150。

截至2023年8月25日，AH溢價指數為147.67，位於2014年以來的97.6%分位數水平，接近歷史高位。而從歷史經驗來看，AH溢價處於高位的階段，往往對應著港股行情階段性底部區域。

點擊圖片放大

港股或快速反彈 上升行情仍待2催化

張憶東預料，港股市場未來數月......

......訂戶請登入。

記者：陳煒傑

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 名家看法

相關文章

A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
今日
A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
恒大復牌了 內房有救嗎
今日
恒大復牌了 內房有救嗎

你可能感興趣

A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
今日 13:06
A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
恒大復牌了 內房有救嗎
今日 13:20
恒大復牌了 內房有救嗎

最新專欄文章

洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
今日
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
內地經濟學家朱啟兵：5年期LPR不變 後續需關注2點
2023/08/26
內地經濟學家朱啟兵：5年期LPR不變 後續需關注2點
工銀程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
2023/08/26
工銀程實：疫後全球經濟呈3個「不一樣」趨勢
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
2023/08/26
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷
2023/08/19
張憶東親解美國CPI住居分項滯後之迷
張憶東 市場動向 中國市場 貨幣政策 財政政策 股票 港股 證監會 A股 H股

下一篇文章

霸菱方偉昌：外資客對港股仍觀望 定息產品受青睞

推薦文章

洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅
張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅
霸菱方偉昌：外資客對港股仍觀望 定息產品受青睞
霸菱方偉昌：外資客對港股仍觀望 定息產品受青睞
個人Vs公司名義 買樓差別 （美國篇）
個人Vs公司名義 買樓差別 （美國篇）
鮑威爾預告通脹反彈 工銀程實：幣策拐點取決美服務通脹變化
鮑威爾預告通脹反彈 工銀程實：幣策拐點取決美服務通脹變化
復星財富李曉翀：Tesla短期催化劑不少
復星財富李曉翀：Tesla短期催化劑不少