券商：如何實現今年GDP目標？

中國GDP有放緩迹象，對於今年如何實現GDP目標，長城證券認為，整體而言，拉動GDP增長，私人部門與政府部門均有一定的發力空間，但短期看提高政府支出增加政府財政支出、拉動土地交易、基建投資可能是效果更好的方式。

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今年政府工作報告將全年經濟增速目標定為5%左右，對應兩年平均增速為4%左右。根據國家統計局數據，今年上半年，我國GDP實現5.5%的增速，對應兩年均值剛好為4%。其中社會消費品零售總額、固定資產投資總額、工業增加值上半年累計同比分別為8.2%、3.8%和3.8%，均低於市場預期。值得注意的是，二季度GDP同比增長6.3%，對應兩年平均增速僅3.4%，並且GDP單季環比也明顯回落，可以說經濟已經初步顯露出放緩跡象......更多內容請登入。

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