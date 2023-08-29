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港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表）

財金 18:29 2023/08/29

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香港整體甲級寫字樓的租賃市場，繼6月錄得約12.1萬平方呎的負淨吸納量之後，據仲量聯行最新發表的8月份《香港地產市場觀察》報告中指，7月再錄得近22.5萬平方呎的負淨吸納量（點擊圖片放大）

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然而，休閒及旅遊業在通關後業務改善。旅遊體驗綫上平台「KKday」承租九龍灣「一號九龍」（點擊圖片放大）約7,600平方呎樓面（建築面積計），以擴充其目前位於同區 Eastmark 的辦公空間。

受惠通關及內地旅客回歸行業撑寫字樓市場

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示：

我們近期看到，保險公司、醫療中心及旅遊業公司等受惠於通關，以及內地旅客回歸的行業，重拾租賃寫字樓的興趣，相信未來數月將有更多涉及此類公司的租賃成交。

另外，7月底整體市場空置率微升至12.8%（點擊圖片放大）。當中......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：仲量聯行香港地產觀察2023年8月報告

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（文字及相片刊最先於8月29日17：08，其後補加圖表說明。）

仲量聯行香港地產市場2023年年中回顧與展望報告，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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