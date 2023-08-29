特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量

危與機，永遠是一體兩面。已宣布參加2024年美國大選的特朗普（Donald Trump），一直官司纏身，佐治亞州干預選舉案早前也遭刑事起訴，此案性質相對嚴重，與婚外情觸發的掩口費案及不當處理機密文件案不可同日而語，正路看法都會覺得案件將重挫特朗普，他的競選團隊卻似乎成功轉危為機。

...