特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國際 20:56 2023/08/29 分享： 分享： 危與機，永遠是一體兩面。已宣布參加2024年美國大選的特朗普（Donald Trump），一直官司纏身，佐治亞州干預選舉案早前也遭刑事起訴，此案性質相對嚴重，與婚外情觸發的掩口費案及不當處理機密文件案不可同日而語，正路看法都會覺得案件將重挫特朗普，他的競選團隊卻似乎成功轉危為機。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 2023/08/25 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 你可能感興趣 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 22:54 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 22:46 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 21:28 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 選舉 特朗普 政治 美國 總統大選