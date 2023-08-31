市場防坡堤 留意美元大勢

「美元升，新興市場必有一劫」不管是過往，還是這一波趨勢，在美元，上升勢頭未明的情況下，大家仍未宜掉以輕心。

美元，在2022年美聯儲大幅加息，加上全球經濟前景不明，使全球對於美元的需求增加等因素下，當時大幅升值近20%。

時至今天，美元雖從今年最高位回落，但未來有機會繼續走強，而其他東南亞的貨幣走勢預期好壞參半，視乎其主要貿易夥伴的貨幣走勢。到底，未來幾個月的美元走勢將如何？長綫投資者應留意哪些貨幣風險？

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美元中期表現關鍵︰債券收益率 vs 經濟增長

隨美聯儲的加息周期快將結束，投資者可預期貨幣表現短期將有較多波動。

但除關注美元走勢外，還需關注美國以外地區的經濟狀況，並考慮各個央行政策的差異；而「債券收益率」及「經濟增長」之間的差異，一直是帶動美元兌其他貨幣走勢的主要因素，原因是愈高的債券收益率可帶來愈多的流通資本，增加市場對該貨幣的需求，最終帶動貨幣表現走強。

歐元區與日本︰美聯儲減息預期下的滙率焦點

StashAway經濟分析師認為，隨美聯儲或將減息，配合美國具彈性的勞動力市場，當前滯脹的經濟經濟環境將延續，而「歐元區」及「日本」最為之值得關注，因為這兩個經濟體佔美元指數70%以上。

回顧過往當美國債券收益率高於歐元區債券，美元兌歐元便升值，反之亦然；預期歐元（兌美元）表現將繼續走強，原因是歐元區核心通脹仍然居高不下，這反映歐洲央行的加息及減息周期可能較美聯儲落後。

至於，日本長期實施貨幣寬鬆政策，使日本利率維持低位，促使美元走強。當日本與美國的債券收益率利差逐漸縮小，便會使美元兌日圓表現疲軟。

今年，日圓兌美元貶值超過10%，惟有當美聯儲開始減息，日圓才有機會「正式」走強，但另一面這使日本產品價格變得相對便宜及更具吸引力，無疑帶動日本經濟。

東南亞貨幣︰中國經濟疲弱將成阻力

放眼彼岸，新加坡幣（SGD）、馬來西亞令吉（MYR）及泰銖（THB）等東南亞區貨幣的走勢要視乎其主要貿易夥伴的貨幣表現。鑑於中國目前為止是其最大的貿易夥伴，使人民幣（RMB）於過去十幾年間一直成為這些貨幣的主要驅動力。

上述東南亞區貨幣的中期表現將繼續受人民幣（RMB）影響或會持續走弱，原因是中國增長前景疲弱預示人民幣人民幣（RMB）增長勢頭下滑。

現時，中國內房地產危機加劇國內經濟壓力，而截至7月的中國消費者價格按年下降0.3%，總體使現時中國的消費、投資及生產力均低於預期，加上中國本來正應付通貨緊縮問題（非通脹問題），投資者預期這會為東南亞地區貨幣帶來下行壓力。

優化投資組合關鍵︰了解基礎資產與波動關聯

如果投資者的投資組合由不同ETF組成，請留意按美元計價的ETF並不等於會100%受美元影響，而是視乎該ETF的基礎資產，如ETF於美國上市但追蹤日本股票的話，即會受到日圓走勢的影響，除非該ETF包含貨幣對冲。

而StashAway經濟分析師認為，於不確定經濟環境時，持有美元及日圓等避險貨幣的配置，有助緩衝投資組合的虧損。

不過，貨幣價值是會浮動的，這也是市場的本質，了解貨幣價值是｢如何｣及｢為何｣浮動，更可以免受這些波動影響，而StashAway投資團隊建議，維持投資組合的多元性，長綫按計劃投資增加財富，是長綫應付波動的關鍵。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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