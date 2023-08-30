中升增長點：售後服務二手車 財金專欄 2023/08/30 分享： 分享： 港股昨續升，北水連續七日淨流入，港股或未見頂。中央政策支持的板塊值得留意，如汽車銷售是重點，中升控股（00881）業績雖然倒退，但業務戰略調整初見成效，售後服務和二手車業務會是未來盈利增長點。 中升上半 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水連續7日淨流入 恒指反彈兩目標（第四版） 2023/08/29 北水連續7日淨流入 恒指反彈兩目標（第四版） 中字股實力談 - 壓降房產貸款 交行10厘息買 2023/08/29 壓降房產貸款 交行10厘息買 中字股實力談 - 北水連續六日淨流入 港股大跌未必重演（第四版） 2023/08/28 北水連續六日淨流入 港股大跌未必重演（第四版） 中字股實力談 - 港股不絕望 除非人幣跌 2023/08/26 港股不絕望 除非人幣跌 中字股實力談 - 恒指失180 港股危與機（第四版） 2023/08/25 恒指失180 港股危與機（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中華人民共和國商務部 中國發改委 下降軌 中升控股（00881） 新能源 人民幣