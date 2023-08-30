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中升增長點：售後服務二手車

財金專欄 2023/08/30

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港股昨續升，北水連續七日淨流入，港股或未見頂。中央政策支持的板塊值得留意，如汽車銷售是重點，中升控股（00881）業績雖然倒退，但業務戰略調整初見成效，售後服務和二手車業務會是未來盈利增長點。

中升上半

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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