「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 財金專欄 2023/08/30 分享： 分享： 黃大仙民政專員黃智華近日獲大排筵席歡送，引起負面觀感，據聞亦引起北京關注。 「中國好聲音」停播了，「立會好聲音」亦告吹了。這個本來雲集一眾議員和高官獻唱的音樂會，開show前10日突然煞停，反映一股政治 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 2023/08/29 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 2023/08/28 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 有政戲 - 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 2023/08/25 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 有政戲 - 高球場收地部分變公園 難走回頭路 2023/08/24 高球場收地部分變公園 難走回頭路 有政戲 - 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 2023/08/23 接掌港交所？ 任志剛私下指非未來主席 政治 立法會 音樂會 疫情 李家超 音樂 表演 民建聯 舞蹈 新民黨