「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？

黃大仙民政專員黃智華近日獲大排筵席歡送，引起負面觀感，據聞亦引起北京關注。

「中國好聲音」停播了，「立會好聲音」亦告吹了。這個本來雲集一眾議員和高官獻唱的音樂會，開show前10日突然煞停，反映一股政治

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