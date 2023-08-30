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特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量

財金專欄 2023/08/30

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美國憲法對總統資格僅有3大要求，但在品格或犯罪紀錄等方面則沒有要求。

危與機，永遠是一體兩面。已宣布參加2024年美國大選的特朗普（Donald Trump），一直官司纏身，佐治亞州干預選舉案早前亦遭刑

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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