特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 財金專欄 2023/08/30 分享： 分享： 美國憲法對總統資格僅有3大要求，但在品格或犯罪紀錄等方面則沒有要求。 危與機，永遠是一體兩面。已宣布參加2024年美國大選的特朗普（Donald Trump），一直官司纏身，佐治亞州干預選舉案早前亦遭刑 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 2023/08/29 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 2023/08/28 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 美國 總統大選 特朗普 拜登 YouTube