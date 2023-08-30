俄烏終戰博弈 特朗普成變數？ 國際 22:21 2023/08/30 分享： 分享： 美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令特朗普的政治能見有所提升，以至近期有關俄烏戰局的討論中，多了探討特朗普因素，國際關係專家以至政治領袖，紛紛就特朗普一旦再次選上美國總統，對烏戰局勢的影響發表意見。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 2023/08/25 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 你可能感興趣 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 20:56 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 22:54 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 22:46 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 最新專欄文章 國金札記 - 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 今日 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 2023/08/29 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 2023/08/28 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 地緣政治 選舉 外交 匈牙利 特朗普 政治 俄羅斯 美國 美國共和黨 普京