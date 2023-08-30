  • 29°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄烏終戰博弈 特朗普成變數？

國際 22:21 2023/08/30

分享：

分享：

美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令特朗普的政治能見有所提升，以至近期有關俄烏戰局的討論中，多了探討特朗普因素，國際關係專家以至政治領袖，紛紛就特朗普一旦再次選上美國總統，對烏戰局勢的影響發表意見。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
2023/08/29
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
2023/08/28
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感
2023/08/27
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感
英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸
2023/08/24
英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸
泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持
2023/08/25
泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持

你可能感興趣

特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
20:56 2023/08/29
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
22:54 2023/08/28
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感
22:46 2023/08/27
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感

最新專欄文章

國金札記 - 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
今日
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
2023/08/29
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下
2023/08/29
德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
2023/08/28
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光
2023/08/28
特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光
地緣政治 選舉 外交 匈牙利 特朗普 政治 俄羅斯 美國 美國共和黨 普京

下一篇文章

特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量

推薦文章

A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
A股降印花稅 省交易成本外有一重要訊號
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感
特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感
【通脹偵察站】本港二手樓價連跌三個月 租金年內卻累升4.3%（持續更新）
【通脹偵察站】本港二手樓價連跌三個月 租金年內卻累升4.3%（持續更新）
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下
港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表）
港寫字樓淨吸納量續負 惟2類企業逆市擴充（新增圖表）