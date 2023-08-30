俄烏終戰博弈 特朗普成變數？

美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令特朗普的政治能見有所提升，以至近期有關俄烏戰局的討論中，多了探討特朗普因素，國際關係專家以至政治領袖，紛紛就特朗普一旦再次選上美國總統，對烏戰局勢的影響發表意見。

...