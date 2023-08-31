瑞士寶盛：美債美元具吸引力 財金專欄 2023/08/31 分享： 分享： 瑞士寶盛認為，美國不太可能出現衰退，持有較長期限的美國國債和美元具吸引力。美國長期國債收益率應該會上升，而美元應該會升值。 不久前，在金融市場受到抑制的環境下，保護資本免遭沒頂之災是投資者在固定收益投資 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Yves Bonzon 瑞士寶盛集團首席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：人工智能提升生產力 2023/08/30 施羅德：人工智能提升生產力 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 2023/08/29 瑞銀：中國寬鬆空間仍然很大 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 2023/08/25 PGIM：緊縮到盡頭 債市有機遇 富達國際：中國是長綫投資沃土 2023/08/24 富達國際：中國是長綫投資沃土 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 2023/08/23 瑞銀汪濤：政策不及預期 經濟面臨挑戰 美國 英國 通脹 金融 歐洲央行 量化寬鬆 中央銀行 負利率 債券指數 瑞士法郎