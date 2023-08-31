瑞士寶盛：美債美元具吸引力

瑞士寶盛認為，美國不太可能出現衰退，持有較長期限的美國國債和美元具吸引力。美國長期國債收益率應該會上升，而美元應該會升值。

不久前，在金融市場受到抑制的環境下，保護資本免遭沒頂之災是投資者在固定收益投資

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