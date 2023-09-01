「買賣冷、租賃熱」現象 加快樓市觸底反彈？

二手樓價表現持續疲弱，惟同期租金向好，樓價、租金走勢出現背馳，有助私樓租金回報率向上，可望抵銷一部分利息、資金成本上升帶來的壓力，或吸引投資者入市，加快樓市觸底反彈。

租金回報升，抵銷利息上升壓力

6月份三類物業回報率按月上升

買樓收租出現「負回報」現象

樓價、租金背馳是近數月樓市現象之一，雖然二手樓價反覆回落，多個藍籌屋苑樓價跌至近年低位，而成交量卻仍然萎縮；反觀，更多準買家「轉買為租」，觀望樓價進一步下跌，再加上內地留學生、「高才通」等額外需求，刺激租賃相對活躍，亦帶動租金逆市向上。

二手市場出現「買賣冷、租賃熱」的兩極現象，情況自今年5月起連續3個月出現。根據差估署最新數據顯示，6月份A類單位（面積431平方呎以下）回報率2.8厘，按月升0.1個百分點，創今年新高；而C及D類大單位（753至1721平方呎），回報率同樣錄得按月升0.1個百分點。

近期樓市疲弱的其中一個原因，在於加息周期導致市場資金成本上升，按揭息率由去年1.4厘水平，急升至現時達3.625厘，令買樓收租出現「負回報」現象，遏抑了市場投資需求。反觀，現時隨着樓價跌、租金升情況持續出現，租金回報率亦會逐步上升，慢慢吸引一部分投資需求回流樓市，加快樓市觸底。