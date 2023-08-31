特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 財金專欄 2023/08/31 分享： 分享： 5位議員昨出席特首早餐會，原本主題是文藝產業，怎料大家最有興趣討論的卻是「夜經濟」。 特首互動答問會每次結束之後，特首都會邀請在議會上「獻計」的立法會議員共晉早餐或午餐，進一步聽意見，5位議員昨赴「早餐 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 2023/08/30 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 2023/08/29 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 2023/08/28 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 有政戲 - 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 2023/08/25 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 有政戲 - 高球場收地部分變公園 難走回頭路 2023/08/24 高球場收地部分變公園 難走回頭路 政治 經濟 零售 酒店 股票 立法會 美食 餐飲 中環 施政報告