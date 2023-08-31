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特首早餐會 議員獻計谷夜經濟

財金專欄 2023/08/31

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5位議員昨出席特首早餐會，原本主題是文藝產業，怎料大家最有興趣討論的卻是「夜經濟」。

特首互動答問會每次結束之後，特首都會邀請在議會上「獻計」的立法會議員共晉早餐或午餐，進一步聽意見，5位議員昨赴「早餐

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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