俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？

特朗普顯然沒有包袱，「美國優先」下，俄烏停戰壓倒一切，以免戰火繼續損害美國利益。

美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令

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