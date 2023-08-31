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俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？

財金專欄 2023/08/31

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特朗普顯然沒有包袱，「美國優先」下，俄烏停戰壓倒一切，以免戰火繼續損害美國利益。

美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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