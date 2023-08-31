俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 財金專欄 2023/08/31 分享： 分享： 特朗普顯然沒有包袱，「美國優先」下，俄烏停戰壓倒一切，以免戰火繼續損害美國利益。 美國大選進入初選辯論階段，與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）涉及的多宗重大案件，司法程序不斷推進，令 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄烏終戰博弈 特朗普成變數？ 2023/08/30 俄烏終戰博弈 特朗普成變數？ 國金札記 - 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/30 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 2023/08/29 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 美國 特朗普 拜登 外交 俄羅斯 烏克蘭 石油 戰爭 白宮 普京