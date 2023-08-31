美團財報看點在一條護城河

有中國巴菲特之稱的段永平說過這樣的一句話：

好的商業模式很簡單，就是護城河堅固，淨現金流很好，對手很難競爭。

在看到強大的護城河之前，我是不敢大投的。

美團 （03690） 上周發布了2023年Q2及H1業績公告。根據公告：

2023年Q1、Q2，美團營收分別為679.6億元、586.2億元（人民幣．下同），同比增速分別為26.7%、33.4%。

2023年Q1、Q2，淨利潤分別為33.6億元、46.9億元。

美團核心業務——配送服務上半年收入372.8億元，成本403.1億元，虧損30.3億元，虧損率8.1%。

在這裏，我們發現，故老相傳的羊毛出在猪身上，得到重新的演譯：美團核心業務半年虧損30億元、整體淨利潤卻達到80億元，即護城河是用虧損換來的。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

配送虧本是故意的

▼ 點擊圖片放大 +2

外賣業務送一筆賠一筆 ... ...

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

重要分析，登入詳閱。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...