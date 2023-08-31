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美團財報看點在一條護城河

研究報告 06:00 2023/08/31

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有中國巴菲特之稱的段永平說過這樣的一句話：
好的商業模式很簡單，就是護城河堅固，淨現金流很好，對手很難競爭。
在看到強大的護城河之前，我是不敢大投的。

美團 （03690） 上周發布了2023年Q2及H1業績公告。根據公告：
2023年Q1、Q2，美團營收分別為679.6億元、586.2億元（人民幣．下同），同比增速分別為26.7%、33.4%。
2023年Q1、Q2，淨利潤分別為33.6億元、46.9億元。
美團核心業務——配送服務上半年收入372.8億元，成本403.1億元，虧損30.3億元，虧損率8.1%。

在這裏，我們發現，故老相傳的羊毛出在猪身上，得到重新的演譯：美團核心業務半年虧損30億元、整體淨利潤卻達到80億元，即護城河是用虧損換來的。

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配送虧本是故意的

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外賣業務送一筆賠一筆 ... ...

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重要分析，登入詳閱。

 

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 財報解讀

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