最近關於日本熱議的話題自然是福島核廢水排放。中國民眾群情洶湧，先囤積食鹽，又抵制日貨，還致電教育日本商戶。本週日經指數跟隨美股上升，似乎未受影響，但若仔細觀察，個別行業或有投資機會。

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若翻查過往貿易數據，日本水產出口金額中，第一大產品類別扇貝佔約兩成，其後的鰤魚、鯖魚、鰹魚和吞拿魚則分別佔約中高單位數，相當分散。觀若日本上市水產業者，均沒有公佈扇貝佔其業務收入，難以準確計算中國進口限制的影響。

例如水產及水產製品貿易商如極洋（日：1301）和瑪魯哈日魯（日：1333），貿易業務本應受水產價格下跌影響受壓，但其加工製品業務亦因此能降低原材料成本，業務能互相對沖，而且均以日本本地業務為主，影響有限。日水（日：1332）則因較多歐美業務，日本水產價格下跌甚至可能是正面因素。至於另一同業Yonkyu（日：9955）雖然同時有魚類貿易及吞拿魚養殖業務，但相關水產類別受中國進口限制影響輕微。

水產價格受壓，最大受益者可能是壽司餐廳業界。近年日本漁獲連年減少，導致壽司餐廳業界原材料成本壓力日增，此次日本水產價格受壓，或者能因此舒緩部份成本壓力。四大連鎖迴轉壽司店業者之中，筆者始終偏好壽司郎母公司Food & Life（日：3563）和濱壽司母公司善商控股（日：7550），其於香港開店擴張的增長潛力龐大。

中國民間囤鹽，其一是擔心以後的食鹽將由受核廢水污染的海水製成，其二則是認為含碘食鹽有抗幅射功效。筆者於7月末介紹日本的天然氣供應時，亦曾提到日本是碘的生產大國。碘製品需求上升，對K&O Energy（日：1663）和伊勢化學（日：4107）兩大碘製品生產商是利好因素。但筆者認為，中國「盲搶鹽」僅屬短暫的現像，畢竟消費者難以於核廢水排放的30年間不停囤積食鹽，而且長期攝入含碘食鹽亦會造成其它健康問題。

核廢水排放首日，中國反日情緒高漲，有人揚言將抵制到日本旅遊。日本市場相關旅遊概念股，如唐吉訶德（Donki）母公司Pan Pacific Int’l（日：7532）和Japan Airport Terminal（日：9706），股價均受壓。但觀乎近日媒體報導，中國旅客退團僅屬少數。相關公司的本地業務本來就佔超過8成，而且過去三年疫情，日本旅遊業已另拓歐美和東南亞旅客市場，中國旅行團重啟僅屬額外驚喜。若日本相關旅遊概念股持續調整，筆者認為不妨趁低吸納。

（筆者公司管理之基金持有Food & Life、Pan Pacific Int’l和Japan Airport Terminal權益。）

撰文：黃國英資產管理分析員張雄略

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