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斷供潮殺到 銀主盤數目急增？

地產 10:15 2023/09/01

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經濟依然疲弱，加上樓市氣氛偏淡，不少物業要走上「斷供之路」，導致市場上的銀主盤數量急增。由於加息等負面因素未散，而且銀行未願意落價，估計銀主盤數量會繼續上升。

據本報初步統計，8月份市場新增19個銀主盤，推高現時市場銀主盤數量至217伙，屬於近年高位，增加銀行的沽貨壓力。而有消息透露，忠誠拍賣行將於9月13日推出約42個銀主盤拍賣，為近年最大型的銀主盤拍賣會。

不過，有見利淡因素充斥市場，預計銀主盤數目會繼續攀升。根據金管局數據，今年第2季的負資產數字約3,341宗，雖按季減少48%，但是拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，則由第1季末的0.04%，上升至第2季末的0.09%，而當拖欠供款比率上升，正正反映銀主盤數量將會上升。

同時，加息陰霾未散，市場初步預計美國會在9月進一步加息，變相市民的供樓負擔將會進一步增加，這為樓價增添下行壓力之外，面臨經濟壓力的業主或會因此而斷供，從而令其物業淪為銀主盤。

另一方面，雖然近月有銀行為了加快出售旗下銀主盤，確保其散貨速度，但有業內人士透露，為了保持收支，大部分銀行或財務公司均不願意大幅劈價出售銀主盤，惟潛在買家在目前市況下亦未會追價入市，導致銀主盤數目繼續積存。因此，考慮到多項利淡因素未散，預計市場上銀主盤依然有上升空間。

記者：潘淑盈

欄名 : 樓市分析

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