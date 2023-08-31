普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 國際 22:21 2023/08/31 分享： 分享： 「雖然不知事發原因，但我不感到意外（關於普里戈任死亡），在俄羅斯只有很少事與普京無關。」美國總統拜登（Joe Biden）這番話，相信是大部分人的心聲，外界普遍認定這次空難，是有仇必報的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於背後指使。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 2023/08/24 英護士殺嬰案 NHS亦高層責無旁貸 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 2023/08/23 李顯龍國慶演講 為何大談住屋？ 你可能感興趣 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 20:56 2023/08/29 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 22:54 2023/08/28 共和黨新星堅守第二 指望最後直路決高下 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 22:46 2023/08/27 特朗普缺席辯論 絲毫不損存在感 最新專欄文章 國金札記 - 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 今日 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 國金札記 - 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/30 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 2023/08/29 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 2023/08/28 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 國金札記 - 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 2023/08/25 英護士殺嬰案 醫療系統成幫兇？ 軍事 地緣政治 普京 空難 Embraer 俄羅斯