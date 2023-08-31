普京殺雞儆猴 高調肅清叛將

「雖然不知事發原因，但我不感到意外（關於普里戈任死亡），在俄羅斯只有很少事與普京無關。」美國總統拜登（Joe Biden）這番話，相信是大部分人的心聲，外界普遍認定這次空難，是有仇必報的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於背後指使。

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