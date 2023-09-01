工行9厘息 再跌更吸引 財金專欄 2023/09/01 分享： 分享： 港股昨日再跌，或要回試18100點水平。但內銀股昨日普遍逆市上升，龍頭工商銀行（01398）上半年業績雖強差人意，但內銀今日將下調存款利率，有助改善淨息差，只要中央能拆除房地產債雷，預測市盈率（PE） ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 2023/08/31 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 潤地優先買 2023/08/31 認房不認貸 潤地優先買 中字股實力談 - 港股反彈遇上程咬金 人民幣貶值再失7.3（第四版） 2023/08/30 港股反彈遇上程咬金 人民幣貶值再失7.3（第四版） 中字股實力談 - 中升增長點：售後服務二手車 2023/08/30 中升增長點：售後服務二手車 中字股實力談 - 北水連續7日淨流入 恒指反彈兩目標（第四版） 2023/08/29 北水連續7日淨流入 恒指反彈兩目標（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 減息 下降通道 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 人民幣