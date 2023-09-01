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工行9厘息 再跌更吸引

財金專欄 2023/09/01

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港股昨日再跌，或要回試18100點水平。但內銀股昨日普遍逆市上升，龍頭工商銀行（01398）上半年業績雖強差人意，但內銀今日將下調存款利率，有助改善淨息差，只要中央能拆除房地產債雷，預測市盈率（PE）

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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