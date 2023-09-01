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何力治放下家族生意 任一帶一路專員

財金專欄 2023/09/01

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何力治作為香港老牌設計師樓hpa何設計公司的主席，竟放下家族生意，去出任港府一帶一路專員。有業界人士表示，何力治近十年積極參與一帶一路，又做大量公職，此舉不算太意外。

業界先行者 多次陪特首出訪

不少人或

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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