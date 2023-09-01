何力治放下家族生意 任一帶一路專員 財金專欄 2023/09/01 分享： 分享： 何力治作為香港老牌設計師樓hpa何設計公司的主席，竟放下家族生意，去出任港府一帶一路專員。有業界人士表示，何力治近十年積極參與一帶一路，又做大量公職，此舉不算太意外。 業界先行者 多次陪特首出訪 不少人或 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 2023/08/31 特首早餐會 議員獻計谷夜經濟 有政戲 - 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 2023/08/30 「立會好聲音」告吹 政治新風潮來臨？ 有政戲 - 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 2023/08/29 議員收「溫馨提示」 應酬勿多過開會 有政戲 - 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 2023/08/28 高官齊賀場面不再？ 消息：不會一刀切 有政戲 - 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 2023/08/25 港要谷夜經濟 需政府「搭台」推動 中國 香港 英國 服務 立法會 新加坡 工程 李家超 澳門 AR