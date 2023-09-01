普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 財金專欄 2023/09/01 分享： 分享： 「雖然不知事發原因，但我不感到意外（關於普里戈任死亡），在俄羅斯只有很少事與普京無關。」美國總統拜登這番話，相信是大部分人的心聲，外界普遍認定這次空難，是有仇必報的俄羅斯總統普京於背後指使。 據英國廣播 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/08/31 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 國金札記 - 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 2023/08/31 俄烏終戰博弈 特朗普將成變數？ 國金札記 - 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 2023/08/30 特朗普式危機管理 化訴訟為政治能量 國金札記 - 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 2023/08/29 德桑蒂斯堅守第二 望最後直路決高下 國金札記 - 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 2023/08/28 特朗普缺席辯論 仍盡搶輿論目光 美國 英國 航空 烏克蘭 普京 巴西 莫斯科 英國廣播公司 殺手