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普京殺雞儆猴 高調肅清叛將

財金專欄 2023/09/01

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「雖然不知事發原因，但我不感到意外（關於普里戈任死亡），在俄羅斯只有很少事與普京無關。」美國總統拜登這番話，相信是大部分人的心聲，外界普遍認定這次空難，是有仇必報的俄羅斯總統普京於背後指使。

據英國廣播

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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