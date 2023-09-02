人民幣回升 恒指短綫揚

港股昨日打風休市，恒生指數和國企指數全周出現好淡爭持的「陀螺」，但隨着中央政策給力，昨日突然下調外滙存款準備金率，人民幣有望擺脫今年貶值走勢，只要人民幣回揚，港股可以繼續彈，恒生指數短期目標仍然是

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