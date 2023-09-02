人民幣回升 恒指短綫揚 財金專欄 2023/09/02 分享： 分享： 港股昨日打風休市，恒生指數和國企指數全周出現好淡爭持的「陀螺」，但隨着中央政策給力，昨日突然下調外滙存款準備金率，人民幣有望擺脫今年貶值走勢，只要人民幣回揚，港股可以繼續彈，恒生指數短期目標仍然是 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 工行9厘息 再跌更吸引 2023/09/01 工行9厘息 再跌更吸引 中字股實力談 - 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 2023/08/31 【9月展望】混沌中 港股危與機（第四版） 中字股實力談 - 認房不認貸 潤地優先買 2023/08/31 認房不認貸 潤地優先買 中字股實力談 - 港股反彈遇上程咬金 人民幣貶值再失7.3（第四版） 2023/08/30 港股反彈遇上程咬金 人民幣貶值再失7.3（第四版） 中字股實力談 - 中升增長點：售後服務二手車 2023/08/30 中升增長點：售後服務二手車 恒生指數 恒生中國企業指數 中國人民銀行 中國住房和城鄉建設部 旗形 美滙指數 人民幣 銀行 美元