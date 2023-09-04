  • 28°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

憧憬國策出招 宏利陳致洲：留意兩大關鍵

財金猛人追蹤 08:04 2023/09/04

分享：

分享：

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲在接受Money Times專訪時表示，對於市場一直翹首以盼的政策措施，陳致洲指自己會留意兩大關鍵。

他說，一是貨幣政策會多寬鬆；二是財政政策及結構性政策等能否利好民營經濟。

「財政政策我會看它怎樣出台；貨幣政策的話，我就會看它做得有多狠。如果它做得狠的話，那麼MLF會減、實質利率，即房貸利率也會減，如果它減了的話，供款就輕鬆了，那麼人們就多了錢去消費。」

點擊圖片放大
+2

......

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

基金教父雷賢達評收息股
2023/09/02
基金教父雷賢達評收息股
霸菱方偉昌：外資客對港股仍觀望 定息產品受青睞
2023/09/01
霸菱方偉昌：外資客對港股仍觀望 定息產品受青睞
「基金教父」雷賢達授8大投資心法
2023/08/26
「基金教父」雷賢達授8大投資心法
基金教父雷賢達：長期看好四大板塊
2023/08/26
基金教父雷賢達：長期看好四大板塊
瑞士百達陳東：中國股市要升還欠一要素
2023/08/19
瑞士百達陳東：中國股市要升還欠一要素
陳致洲 防疫措施 宏觀分析 經濟衰退 MLF 亞太 中共中央政治局 見頂 下半場 財政政策

推薦文章

洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
洪灝：中美利差創紀錄走闊 政策意圖不應等閑視之
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
曾淵滄：到底中央想不想救內房企？（一文看清）
張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅
張憶東：港股脫底「拉鋸戰」 憧憬港府減印花稅
基金教父雷賢達評收息股
基金教父雷賢達評收息股
鮑威爾預告通脹反彈 工銀程實：幣策拐點取決美服務通脹變化
鮑威爾預告通脹反彈 工銀程實：幣策拐點取決美服務通脹變化
「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？
「長勝將軍」劉國傑：企業文化如何導致危機出現？