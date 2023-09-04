憧憬國策出招 宏利陳致洲：留意兩大關鍵

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲在接受Money Times專訪時表示，對於市場一直翹首以盼的政策措施，陳致洲指自己會留意兩大關鍵。

他說，一是貨幣政策會多寬鬆；二是財政政策及結構性政策等能否利好民營經濟。

「財政政策我會看它怎樣出台；貨幣政策的話，我就會看它做得有多狠。如果它做得狠的話，那麼MLF會減、實質利率，即房貸利率也會減，如果它減了的話，供款就輕鬆了，那麼人們就多了錢去消費。」