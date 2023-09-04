比亞迪憑甚麼打贏未來3年價格戰

比亞迪主席 （01211） 王傳福在中期業績電話會表示，內地新能源車市場會有3至5年的價格戰，是造就行業整合的良機。今次拆解比亞迪中期業績及最新市場形勢，了解公司如何打贏是次大戰。

打贏價格戰關鍵因素，就是毛利率，各企賣一部車的售價與成本之差，就是減價的空間。殘酷現實是，相對最能打價格戰的特斯拉，第二季18.2%毛利率，只有18.3%毛利率的比亞迪，及21.2%毛利率的理想，有底氣與特斯拉持續作價格競爭。仍在蝕錢的小鵬及蔚來，毛利率只有1%左右，另外正在轉型的傳統車企，新能源業務也是在盈虧邊緣掙扎。

車股8月下挫，早早盈喜的比亞迪也不能倖免，原因之一就是市場擔心車企2023年下半年能否在價格戰中保持盈利能力。績後比亞迪就展示出3個公司特有優勢，重拾市場信心，支持股價反彈：

一、更好的產品組合，特別是在售價超過30萬元的高端市場。既然特斯拉在20萬至30萬元的價格帶中搞動激烈競爭，比亞迪就開拓在此之外的戰場，20萬元以下有「海洋」系列，30萬元以上則有「騰勢」、「仰望」系列。摩根大通看好騰勢品牌得益於高均價和毛利率，預計2023年盡管銷量只佔約6%，卻可貢獻比亞迪汽車業務毛利的約14%。

在最近的成都車展上，比亞迪推出了三款重要車型，料將帶領其在相應市場段的銷售增長。當中，新品牌「方程豹」標誌著比亞迪高端車型進一步豐富組合。

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二、放眼出口市場。車企「內卷」迫使國內造車成本下降，反而有利與國外車企競爭，從特斯拉加大在中國的產能投資可見一斑。摩根士丹利分析，相對國外人力成本及資本開支增加，內地新能源車產業鏈具備成本優勢，不論是吸引外企來華建立產能還是在華車企出口，均具機遇。該行料至2030年，近6成新能源車都是「中國製造」。

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摩根大通指出，視乎出口地，出口利潤比國內市場高5至20個百分點，預計出口將佔比亞迪今年銷售量的約6%，但在盈利貢獻方面則接近20%，又相信比亞迪的出口量將在1至1.5年內翻倍，特別是在2024年底完成泰國工廠後。

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