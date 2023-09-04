歐元區經濟差，從區內7月採購經理指數全位於50盛衰分界綫以下可反映。但歐央行也是明白，為免通脹失控，是不能容許歐元滙價偏低。若聯儲局續加息，則不得不跟蹤。從這分析邏輯推斷，料歐央行會積極捍衛歐元於

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