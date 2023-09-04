歐元提防低位反彈 財金專欄 2023/09/04 分享： 分享： 歐元區經濟差，從區內7月採購經理指數全位於50盛衰分界綫以下可反映。但歐央行也是明白，為免通脹失控，是不能容許歐元滙價偏低。若聯儲局續加息，則不得不跟蹤。從這分析邏輯推斷，料歐央行會積極捍衛歐元於 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 英鎊1.3美元具阻力 今日 英鎊1.3美元具阻力 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 你可能感興趣 輪到歐元上升 美元或回落 今日 01:00 輪到歐元上升 美元或回落 英鎊1.3美元具阻力 今日 01:00 英鎊1.3美元具阻力 日圓後向短期看美息 今日 01:00 日圓後向短期看美息 最新專欄文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 加元走勢有望改善 今日 加元走勢有望改善 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 外滙 歐洲 美滙指數 貨幣政策