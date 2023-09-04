英鎊1.3美元具阻力 財金專欄 2023/09/04 分享： 分享： 英國7月年通脹率雖回至6.8%，但仍屬偏高。9月份面對着一眾七大貨幣的議息會中，相信就只有英倫銀行在21日舉行的議息會最具加息盼望。料這可為英鎊滙價帶來支持。惟雖防範是，英樓市跌幅似在擴大中， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 歐元提防低位反彈 今日 歐元提防低位反彈 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 你可能感興趣 輪到歐元上升 美元或回落 今日 01:00 輪到歐元上升 美元或回落 歐元提防低位反彈 今日 01:00 歐元提防低位反彈 日圓後向短期看美息 今日 01:00 日圓後向短期看美息 最新專欄文章 輪到歐元上升 美元或回落 今日 輪到歐元上升 美元或回落 加元走勢有望改善 今日 加元走勢有望改善 紐元60美仙以下吸引 今日 紐元60美仙以下吸引 澳元65美仙以下偏低 今日 澳元65美仙以下偏低 日圓後向短期看美息 今日 日圓後向短期看美息 經濟 美國 美元 指數 通脹 加息 外滙 歐洲 美滙指數 貨幣政策