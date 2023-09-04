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英鎊1.3美元具阻力

財金專欄 2023/09/04

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英國7月年通脹率雖回至6.8%，但仍屬偏高。9月份面對着一眾七大貨幣的議息會中，相信就只有英倫銀行在21日舉行的議息會最具加息盼望。料這可為英鎊滙價帶來支持。惟雖防範是，英樓市跌幅似在擴大中，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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