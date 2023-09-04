受核廢水事件困擾，日圓滙價上周一度跌愈147兌1美元。但短期重點還需看美息是否見頂，以衡量日圓滙價後向。由於相信聯儲局又或歐央行於9月份加息機率不高，料可限制日圓跌愈148兌1美元支持。本周重點看周四

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